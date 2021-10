"Escroquerie portant sur 39 millions F Cfa": Thierno.A. Aïdara établi à Dubaï, traîné en justice par sa petite-amie

Thierno Amadou Aïdara est trainé en justice par sa petite-copine, Anna Marie Ba pour « escroquerie » portant sur 39 millions de FCfa. En attendant d’être édifié sur son sort jeudi, le mis en cause a obtenu une liberté provisoire.



Devant la barre du Tribunal des Flagrants délits de Dakar, l’avocat de la plaignante a déclaré que le prévenu est un prototype de Sénégalais qui refuse de travailler et qui veut vivre au-dessus de ses moyens. Pour étayer ses propos, Me Yéri Ba d’expliquer que même en étant marié alors que son épouse vit à Dakar, Thierno Amadou Aïdara a loué un appartement qui permettait de ferrai de bonnes dames. C’est dans ces circonstances qu’il est approché de sa cliente en nouant une relation amoureuse avec elle. Il lui a fait croire qu’il s’activait dans la vente de véhicule, avant sa copine lui ne commande auprès de lui une voiture.



Anne Marie Ba lui verse un montant de 19 millions FCfa. Après cela, pour lui soutirer encore plus, il lui fait croire qu’il avait un problème avec son fournisseur à Dubaï. La dame lui verse à nouveau la somme de 20 millions FCfa.



A la barre, le mis en cause a contesté les faits d’escroquerie. Selon lui, il s’agissait de prêt. « Nous étions en couple et on était tout le temps ensemble. C’est ainsi qu’elle m’a prêté 22 millions F Cfa. Mais quand je suis allé à Dubaï, les choses ont mal tourné. J’avais promis de lui payer en vendant mon Range. Mais le véhicule a fait un choc à Dubaï », s’est-il défendu.



Interrogé, Anna Marie Ba confirme la relation amoureuse mais précise que celle-là n’a « duré qu’un mois ».



Dans son réquisitoire, le procureur a demandé l’application de la loi. L’avocat de la défense a demandé au juge de ne retenir que la faute civile et non l’escroquerie.