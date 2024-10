Escroquerie portant sur les derniers publics : Dieguy Diop placée sous contrôle judiciaire

Dieguy Diop et Cie sont placés sous contrôle judiciaire par le juge du 3e cabinet ce lundi. Ils sont inculpés pour faux et usage de faux et escroquerie portant sur les derniers publics.



La responsable de l'APR a été déférée vendredi dernier et avait bénéficié d'un retour de parquet. L'ex directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire pour éviter la prison s'était engagée à payer un montant estimé à 28 millions de francs CFA.