Escroquerie présumée portant sur 7,5 milliards Fcfa : trois familles qui accusent Tahirou Sarr réclament justice

Les familles Gueye, Thiaw et Ndoye feraient l’objet d’une expropriation foncière de la part de l’Etat du Sénégal depuis maintenant 5 ans. C’est à cet effet que leurs terres (plus de six hectares) déclarées indisponibles pour cause d’utilité publique ont été expropriées. Ce faisant, ces familles ont porté plainte pour escroquerie et complicité d’escroquerie portant sur un montant de 7 milliards 250 millions de FCFA déjà acquiescés à Tahirou Sarr par les représentants de l’Etat du Sénégal.



« Je suis venu aujourd’hui pour parler avec vous sur une affaire d’escroquerie dont je suis victime de la part de Tahirou Sarr. Quelqu'un a fait un usage de faux m'accusant d’avoir vendu nos droits d'indemnisation du terrain TF1838/NG ex 737. Il dit qu’il m’a donné 328 millions de FCFA, somme que je n’ai jamais vu. Je n’ai pas fait des écrits vis-à-vis de lui. Je n’ai jamais vu Tahirou Sarr, ni de loin ni de près. Je n’ai pas reçu 1 franc de lui. Il s’est basé sur du faux. Il ne dit pas la vérité », a dit Ousseynou Tall, porte-parole des familles.



Selon lui, Tahirou Sarr a présenté une « conciliation où on lui a payé la somme 7 milliards 250 millions FCFA depuis 2017 ».



Ousseynou Tall souligne que le représentant légitime des familles propriétaires a porté l’affaire devant la justice. « Notre mandataire Matar Diène (représentant légal des familles) a porté plainte depuis presque 1 an 6 mois et Tahirou continu de se balader tranquillement au Sénégal sans être inquiété », a-t-il expliqué.



D'après lui, le dossier est au 2eme cabinet entre les mains du juge d'instruction Mamadou Seck. « Le juge m'a entendu depuis plus de 3 mois. Tahirou Sarr devrait en être de même, mais jusqu’ici, il n'y a rien. Je me demande qui est derrière lui ou bien, il est plus sénégalais que nous, autres ? Pourquoi est-il impuni ? Ou bien, il est intouchable ? Si c'était moi qui avait escroqué une minable somme de 500 000 FCFA, je ne serai plus là, mais derrière les barreaux. Donc, il ne doit pas y avoir dans un pays un poids, deux mesures », a dénoncé le porte-parole des familles.



Ousseynou Tall lance un appel aux organisations de la société civile. « Je lance un appel à la société civile, ONG Jamra, Yen a marre, Guy Marius Sagna et tout ce qui combattent pour la justice et l'équité au Sénégal de nous venir en aide pour que justice soit faite ».