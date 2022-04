Espagne: 25 migrants probablement morts au large des Canaries

Au moins 25 migrants sont vraisemblablement morts en mer lors de la traversée d'une embarcation arrivée dimanche à l'archipel espagnol des Canaries, d'après les témoignages des survivants, a annoncé la police espagnole jeudi.



Parti de Nouakchott en Mauritanie, ce bateau a perdu "25 possibles morts dont les corps, selon les témoignages des migrants, ont été jetés par-dessus bord" durant la traversée, a indiqué la police dans un communiqué.



Sur cette embarcation, 48 personnes ont survécu et sont arrivées dimanche sur l'île espagnole d'El Hierro, dans l'archipel atlantique des Canaries, au large du nord-ouest de l'Afrique.



Environ 75 personnes étaient parties de Mauritanie le 19 mars, dont des femmes et des mineurs, selon la police.



"En quelques jours les réserves d'eau se sont épuisées et ils disposaient seulement de biscuits pour manger, ce qui aurait conduit certaines des personnes hospitalisées (sur l'île) à boire de l'eau salée pour étancher leur soif" durant la traversée, a-t-elle ajouté.



"Les conditions difficiles imposées par les chefs de bord durant la traversée, qui ont apparemment ligoté et battu un homme, et les conditions intrinsèques de la traversée pourraient avoir conduit à la mort de plus de 25 personnes", détaille le communiqué.



Trois des migrants arrivés sur l'île, soupçonnés d'être les chefs du bateau, ont été arrêtés pour homicide présumé, dont deux ont été placés en détention provisoire.



Après une traversée particulièrement dangereuse, souvent sur des embarcations de fortune, 5.552 migrants sont arrivés aux Canaries entre le 1er janvier et le 15 mars, soit près de deux fois plus qu'à la même période l'an dernier, selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur.



En 2021, ce sont plus de 40.000 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, qui sont arrivés par la mer en Espagne continentale ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries.



AFP