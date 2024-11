Espagne : le bilan des inondations passe à 205 morts, selon les secours

« À l’heure actuelle, et de manière provisoire, le nombre de victimes est de 202 personnes » pour la seule région de Valence, selon un communiqué des services de secours de cette région, de loin la plus endeuillée par la tragédie. Deux autres décès ont également eu lieu dans la région voisine de Castille-La Manche et un en Andalousie, tandis que de très nombreuses personnes, dont le nombre n’est pas connu, sont toujours portées disparues.

Une « alerte rouge » après de fortes pluies

Sur ce total, l’immense majorité des décès ont eu lieu dans la seule région de Valence, de loin la plus endeuillée par les torrents de boue qui ont ravagé mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi la partie sud-est du pays. Si la situation s’est calmée dans cette région, elle s’est aggravée sur la côte de Huelva.

L’Espagne continue de compter ses morts. Le bilan des inondations apocalyptiques de cette semaine dans le sud-est du pays a atteint vendredi 205 décès, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver dis disparus.