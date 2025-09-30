Espagne : trois jeunes sénégalais arrêtés après une bagarre dans un bar

Trois Sénégalais, P.M (27ans), M.D (24ans) et M.S (18 ans), ont été arrêtés après une bagarre dans un bar par la Guardia civil, en Espagne. Ils ont été interpellés à Lanzarote et seront jugés pour "coup et blessures".



Le journal "Les Echos" qui cite la presse locale, revient sur les faits. En effet, quatre Sénégalais installés à Arrecife, partageaient un moment de convivialité lorsque la discussion à dégénéré entre deux d’entre eux. Dans le feu de l'action, l'un aurait brisé une bouteille et s'en serait servi comme arme. Un troisième a tenté de s’interposer pour calmer la situation, mais il a été blessé. Ce qui transforme ainsi leur moment de détente en une bagarre chaotique.



Les deux compatriotes blessés ont été évacués vers l’hôpital général d’Arrecife. Ils présentaient des blessures aux bras et aux mains. Après quelques soins, ils ont pu quitter l'établissement sanitaire.



Les trois mis en cause, placés en garde à vue, ont été libérés sous conditions. Ils devront comparaître prochainement dans un cadre d'un procès pour coups et blessures.



Pour l’heure, l’enquête se poursuit afin d’éclairer toutes les circonstances de cette dispute qui a failli tourner au drame.



