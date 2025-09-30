Espagne : trois jeunes sénégalais arrêtés après une bagarre dans un bar

Trois Sénégalais, P.M (27ans), M.D (24ans) et M.S (18 ans), ont été arrêtés après une bagarre dans un bar par la Guardia civil, en Espagne. Ils ont été interpellés à Lanzarote et seront jugés pour "coup et blessures".
Le journal "Les Echos" qui cite la presse locale, revient sur les faits. En effet, quatre Sénégalais installés à Arrecife, partageaient un moment de convivialité lorsque la discussion à dégénéré entre deux d’entre eux. Dans le feu de l'action, l'un aurait brisé une bouteille et s'en serait servi comme arme. Un troisième a tenté de s’interposer pour calmer la situation, mais il a été blessé. Ce qui transforme ainsi leur moment de détente en une bagarre chaotique.
Les deux compatriotes blessés ont été évacués vers l’hôpital général d’Arrecife. Ils présentaient des blessures aux bras et aux mains. Après quelques soins, ils ont pu quitter l'établissement sanitaire.
Les trois mis en cause, placés en garde à vue, ont été libérés sous conditions. Ils devront comparaître prochainement dans un cadre d'un procès pour coups et blessures.
Pour l’heure, l’enquête se poursuit afin d’éclairer toutes les circonstances de cette dispute qui a failli tourner au drame.
Le journal "Les Echos" qui cite la presse locale, revient sur les faits. En effet, quatre Sénégalais installés à Arrecife, partageaient un moment de convivialité lorsque la discussion à dégénéré entre deux d’entre eux. Dans le feu de l'action, l'un aurait brisé une bouteille et s'en serait servi comme arme. Un troisième a tenté de s’interposer pour calmer la situation, mais il a été blessé. Ce qui transforme ainsi leur moment de détente en une bagarre chaotique.
Les deux compatriotes blessés ont été évacués vers l’hôpital général d’Arrecife. Ils présentaient des blessures aux bras et aux mains. Après quelques soins, ils ont pu quitter l'établissement sanitaire.
Les trois mis en cause, placés en garde à vue, ont été libérés sous conditions. Ils devront comparaître prochainement dans un cadre d'un procès pour coups et blessures.
Pour l’heure, l’enquête se poursuit afin d’éclairer toutes les circonstances de cette dispute qui a failli tourner au drame.
Autres articles
-
Mbour : un berger de 45 ans condamné à un an de prison ferme après avoir tabassé sa mère et incendié ses biens
-
Emission Sonore excessive : KFC et Kayser mis en demeure par le tribunal des référés
-
Drame à Velingara : Nianao sous le choc après le suicide tragique d’un père de famille
-
Escroquerie immobilière à Mbour : une commerçante qui a vendu un terrain à 76 millions FCFA, traînée en justice
-
"Diffamation" : Pape Makhawa Diouf et le Tik-Tokeur Serigne Bada Kémane déférés au parquet ce mardi