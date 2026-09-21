Projet de loi de finances rectificative (PLFR) : les recettes ont baissé de 340,1 milliards FCFA, les dépenses ont augmenté de 150 milliards FCFA

Le gouvernement a arrêté les grandes lignes du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l'année 2026 afin d'ajuster les finances publiques aux chocs économiques. Pour l'exercice 2026, les recettes du budget général se sont établies à 5 516,7 milliards FCFA, accusant une baisse de 340,1 milliards FCFA en valeur absolue (soit 5,8 %) par rapport aux prévisions initiales, rapporte le quotidien. À l'inverse, les dépenses ont progressé de 150 milliards FCFA (2,0 %) pour atteindre 7 583,9 milliards FCFA, élargissant le déficit budgétaire, selon les informations publiées par le journal Libération.



D'après le journal, le gouvernement a recentré ses interventions sur les secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, l'eau et la protection sociale. L'Exécutif a engagé une réforme des subventions énergétiques, passant d'un système généralisé à un ciblage au profit des ménages vulnérables et du transport collectif. Pour absorber le choc pétrolier, les autorités ont opéré un relèvement partiel des prix administrés tout en augmentant les subventions à l'énergie de 540,3 milliards FCFA, les portant à environ 790,3 milliards FCFA, indique la même source. L'enveloppe des bourses de sécurité familiale a également doublé dans ce projet pour passer de 35 milliards à 70 milliards FCFA.



Au chapitre des investissements, le confrère Libération a souligné que le gouvernement a réduit les dépenses de 555 milliards FCFA pour préserver la dynamique de croissance tout en tenant compte de l'avancement des projets. Les dépenses de personnel ont été projetées à 1 553,8 milliards FCFA, affichant une hausse de 53,5 milliards FCFA en raison du renforcement des moyens de fonctionnement des forces de défense et de sécurité et des charges de solde. Enfin, pour le règlement des engagements, le journal a précisé que l'État a prévu d'allouer 300 milliards FCFA à l'apurement des arriérés sur ressources intérieures.