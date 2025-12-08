Commissariat spécial de Rosso : deux (2) Guinéens arrêtés avec des papiers sénégalais authentiques

Un individu de nationalité guinéenne, résidant à Conakry, a été trouvé en possession d’une carte d’identité biométrique sénégalaise établie au nom de Lamarana Diallo, né le 15/12/1995, délivrée par le centre d’état civil de la commune de Richard Toll le 30/03/2015.



Lors de la fouille d’un classeur en sa possession, les documents suivants ont été découverts : un acte de naissance guinéen (n°186, registre 02, année 2016, feuillet 86) au nom de Ramadan Diallo, né le 15/12/2000 à Labha (Guinée-Conakry) ; une carte consulaire (n°3053/Asn/2025) au nom de Lamarana Diallo, né le 15/12/1995 à Richard Toll.



Selon L'Observateur, interpellé sur sa véritable identité, il a déclaré s’appeler en réalité Mamadou Lamaranan Diallo, né le 03/02/1993 à Labha.



Concernant les documents sénégalais obtenus indûment, il a affirmé être arrivé au Sénégal pour la première fois en 2010, avant d’entreprendre un apprentissage approfondi du Coran entre Dakar, Saint-Louis et Richard Toll. C’est dans cette dernière commune qu’il a obtenu un extrait de naissance sénégalais moyennant la somme de 5 000 FCFA, puis a déposé une demande et obtenu une carte d’identité nationale sénégalaise.



À la suite d’une réquisition adressée à l’officier d’état civil de Richard Toll, il a été révélé que l’acte de naissance délivré au nom de Lamarana Diallo était inexistant, ayant été établi frauduleusement. L’officier signataire et l’agent rédacteur ne sont plus en activité, et des recherches sont en cours pour les retrouver.



Le même jour, la DNLT de Rosso a déféré au parquet de Saint-Louis Amadou Tidiane Diallo, également connu sous le nom d’Algassimou Diallo. Il était en possession d’un récépissé de dépôt de carte d’identité nationale sénégalaise (n° 1.162.2024.00116) établie au nom d’Algassimou Diallo, né le 01/01/2006 à Diannah Malary (Sédhiou).



Questionné sommairement sur ses origines, son lieu de naissance et sa compréhension de la langue locale, il a éprouvé de grandes difficultés à justifier l’obtention du document sénégalais. Invité à présenter un certificat de nationalité ainsi que les copies des pièces d’identité de ses parents, des contradictions manifestes ont été relevées concernant l’âge de sa mère, Mariama Ba (née le 09/05/1992 à Diannah Malary), et le sien (01/01/2006). Il est apparu invraisemblable que celle-ci, âgée de seulement 14 ans à sa naissance supposée, ait pu le mettre au monde.



Face à ces incohérences, Algassimou Diallo a finalement avoué être de nationalité guinéenne et a révélé son véritable nom : Amadou Tidiane Diallo, né en 2001 à Mali Yemberin (Guinée), contrairement aux informations figurant sur les différents actes d’état civil obtenus sur la base de fausses déclarations. Ces faux documents avaient été utilisés dans le cadre d’un jugement (n° 1600 du 13 septembre 2024) rendu par le tribunal d’instance de Sédhiou.



Il a également expliqué avoir sollicité son oncle, moyennant 25 000 FCFA, pour mettre en place de faux parents et initier la procédure frauduleuse ayant conduit à l’obtention illégale des documents sénégalais. Des recherches ont été lancées pour localiser cet oncle.