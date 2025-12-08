Côte d’Ivoire: la suspension de l’interdiction des deux-roues sur les grands axes d’Abidjan fait débat

En Côte d’Ivoire, les motos pourront encore rouler sur les grands axes d’Abidjan. Le district autonome a fait marche arrière le 6 décembre, 24h après avoir annoncé l’interdiction de circulation des deux-roues et triporteurs sur une dizaine de boulevards ou de ponts de la capitale économique, sous peine de saisie des véhicules. Une mesure initialement prise au nom de la sécurité routière, et finalement suspendue après une vague de protestations. Mais ce rétropédalage n’a pas éteint le débat, récurrent ces dernières années. Reportage dans la commune abidjanaise de Koumassi.



Les restrictions de circulation annoncées dans la capitale économique de Côte d’Ivoire ont fait monter les coursiers dans les tours, à l’image de Florentin, visage fermé sur son scooter : « C'est la moto qui me permet de subvenir à mes besoins. Si je ne peux pas prendre les boulevards, comment je vais faire pour livrer ? Ce n'est pas possible ! »



Florentin vit de sa moto, comme des milliers de livreurs de repas, de courses ou de courriers. Ils sont pour la plupart inscrits sur les plateformes de services comme Yango ou Glovo.



Environ 400 000 deux-roues et triporteurs circuleraient dans le District autonome d’Abidjan, selon les estimations du gouvernement.

Pour le Sycolci, l’un des syndicats de la profession, leur interdire la circulation sur les grands axes d’Abidjan serait impossible. Josué Koffi, un des responsables, affirme : « Ça va impacter des milliers de jeunes attachés à ces engins, et aussi les vendeurs et vendeuses en ligne seront aussi touchés, et les plateformes de mise en relation qui existent seront aussi paralysées. »

Un syndicat réclame des voies dédiées sur les grands axes



Le Sycolci préconise de son côté une concertation avec les autorités et revendique des voies dédiées aux deux-roues sur les grands axes.



En 2023, un tiers des accidents mortels enregistrés en Côte d’Ivoire impliquaient des deux roues. En janvier 2025, l'insécurité routière avait ainsi justifié l'interdiction de la circulation des deux-roues et triporteurs sur le boulevard Félix-Houphouët-Boigny, principale artère d'Abidjan.



Pour cette piétonne, les motards sont même des dangers. « Ils sont sur la route, ils se faufilent au milieu des voitures, tu veux traverser, ils ne s'arrêtent pas, lance-t-elle. Ils doivent apprendre à rouler doucement ! »



Début septembre 2021, le gouvernement a ainsi établi un plan de circulation pour les deux-roues et triporteurs dans Abidjan. Après la suspension des restrictions de circulation, le district autonome d’Abidjan en appelle désormais au simple respect du code de la route.