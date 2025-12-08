AIBD : l’homme d’affaires Thierno Ndom Bâ interpellé puis libéré sous convocation

L'homme d'affaires Thierno Ndom Bâ, dont la proximité avec l'ancienne famille présidentielle et des personnalités comme les anciens ministres des Finances Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo et feu Moustapha Bâ, est bien connue, se trouve actuellement dans une situation délicate. Il a été bloqué au niveau des contrôles à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) samedi, par les forces de l'ordre. Après vingt-quatre (24) heures en garde à vue, l'opérateur économique a été relâché dimanche sous convocation judiciaire.



L’interpellation de celui que l'on surnomme souvent « l'ancien homme fort » de certains réseaux et figure très connue dans la banlieue dakaroise a eu lieu sur-le-champ fait suite à l'alerte donnée par les éléments de la police de l'air et des frontières (PAF) à la Division des investigations criminelles (DIC). Les raisons précises de cette mesure restrictive et de son arrestation restent, pour l'heure, confidentielles, selon le journal Les Échos.



Entouré et assisté de ses trois (03) avocats, Thierno Ndom Bâ a finalement recouvré la liberté. Sa libération n'est cependant pas synonyme de fin des poursuites. À sa sortie, une convocation officielle lui a été signifiée.



Thierno Ndom Bâ est sommé de se présenter à la Division des investigations criminelles (DIC) le jeudi 11 décembre prochain pour s'expliquer sur une « affaire le concernant ».