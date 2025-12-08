Finetech : quatre (04) personnes interpellées à Colobane pour présumée escroquerie de "plus de 100 millions F"

La section de recherche de la gendarmerie de Colobane (quartier de Dakar) a procédé à l’interpellation de quatre (04) personnes, dont une femme, pour des faits présumés d’escroquerie portant sur plus de 100 millions de FCFA. Les enquêteurs leur reprochent d’avoir piraté les réseaux des fintechs Orange Money et Wave pour détourner l’argent d’usagers.



Dans sa publication du jour, le quotidien L’Observateur assure que "l’affaire a pris corps à partir d’un faisceau de plaintes venues tant de la Sonatel que de particuliers victimes de vols sur leurs comptes Wave et Orange money. Très vite, les enquêteurs comprennent qu’ils ne sont pas face à des escrocs isolés, mais à une organisation criminelle aux compétences diversifiées et complémentaires".



La filature menée au cours des enquêtes préliminaires a permis d’interpeller Al. Gueye (42 ans), considéré comme "le cerveau opérationnel du réseau". A ses côtés, M.D Baye (34 ans, mère de famille), accusée d’être la "faussaire en chef". Elle a "reconnu avoir réussi à ramasser une dizaine de cartes d’identité pour ouvrir des lignes Orange money. Deux autres acolytes, S. Mbacké et Kh. Tine, ont aussi été arrêtés.



Selon les aveux des présumés malfrats, leurs stratégies consistaient d’abord à la fabrication de fausses pièces d’identité. Ensuite, ils usurpaient des identités en ligne pour faire "suspendre les lignes des victimes auprès des opérateurs, puis récupéraient les nouvelles cartes SIM" dans les agences des opérateurs. Enfin, ils réinitialisaient les codes Wave et Orange money, avant de vider le compte en un clic.



Notre source d’information assure que les quatre (04) mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, avec plusieurs chefs d’accusation dont : "association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation en lignes, accès frauduleux à des systèmes informatiques, blanchiment de capitaux".