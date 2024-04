Est de la RDC: deux leaders des ADF tués dans une opération ougando-congolaise

Les deux hommes étaient semblent-ils directement visés par l’opération conjointe entre les armées congolaises et ougandaises, baptisée Shuja. Ils ont tous les deux étés neutralisé dans le nord du territoire de Beni, à l’est de la localité d’Eringeti, quasiment à la frontière entre le Nord-Kivu et l’Ituri. « Après les opérations dans la vallée de Mwalika et dans la zone de Rwenzori, les ADF sont remontés vers le Nord de la province », explique une source sécuritaire.



Le « docteur Musa » et « Bagdad » n’apparaissent pas l’organigramme des ADF publié par des experts de l’ONU dans l’un de leurs rapports en 2021. « Mais le mouvement est très fermé, explique un spécialiste des groupes armés dans la zone. Il est donc difficile de connaitre vraiment son organisation et ses membres ».



Les responsables de l’opération conjointe lient en tout cas ces deux hommes à deux combattants qui eux sont effectivement clairement identifiés comme faisant partie des ADF. Musa Baluku, considéré comme le numéro un du mouvement islamiste en RDC, et Lumisa Mohammed, commandant d’une soixantaine d’années. Tous les deux sont sous sanctions des États-Unis depuis 2019.