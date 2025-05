Coupe du Sénégal - Polémique en demi-finale : Le Jaraaf attaque, Builders FC contre-attaque

La demi-finale explosive de la Coupe du Sénégal entre le Jaraaf et Builders FC connaît un nouveau rebondissement. Accusant Builders FC d'avoir aligné un joueur inéligible, le club médinois a saisi la Commission de Discipline de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Une confrontation entre les deux parties est prévue ce vendredi à 16h00.



Le football sénégalais tient son feuilleton ! Après avoir été éliminé aux tirs au but par Builders FC (2-2, 3-5 tab), le Jaraaf ne compte pas lâcher prise. Le club de la Médina a formulé une évocation contre Cyprien Thiombane, latéral gauche de Builders, l'accusant d'avoir fraudé sur son identité.



Thiombane dans l'œil du cyclone



Arrivé cette saison en provenance du Dakar Sporting Club, Thiombane est accusé d'avoir évolué par le passé sous une autre identité. Une affaire prise très au sérieux par le Jaraaf qui estime que da présence sur la feuille de match entache la régularité de la rencontre.



Builders FC dément et affiche sa sérénité



Joint par RECORD, un dirigeant de Builders FC balaye les accusations : "Le joueur est en règle avec nous. Toutes les procédures ont été respectées. C'est une tentative de forfaiture mais nous avons les preuves pour nous défendre." Selon la même source, Thiombane aurait même été convoqué en sélection U20, preuve de sa régularité administrative.



Le verdict se prépare



Face à cette vive polémique, la Fédération Sénégalaise de Football a saisi la Commission de Discipline. Les deux clubs sont convoqués ce vendredi pour une confrontation officielle. Le sort de cette demi-finale ne se jouera donc pas sur la pelouse...mais dans les bureaux de la FSF.