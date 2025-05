Bac Blanc 2025 : vague de tricherie dans les lycées Delafosse et Blaise Diagne, un individu arrêté

Les lycées Maurice Delafosse et Blaise Diagne, deux établissements mixtes de renom, sont au cœur d’un scandale de tricherie à grande échelle lors du baccalauréat blanc, organisée le 21 mai dernier. L’affaire, qui impliquerait plusieurs élèves et potentiellement des membres de l’administration, a provoqué l’intervention des autorités académiques et policières.



Selon L’Observateur, l’ampleur des fraudes est telle que l’Inspection d’académie a décidé de prendre des « mesures fortes » pour clarifier la situation. Le quotidien rapporte que le proviseur du lycée Delafosse a saisi le commissariat de la Médina, déclenchant une enquête toujours en cours.



Les premières investigations ont permis d’identifier de nombreux élèves suspects, tous laissés en liberté afin de ne pas perturber leurs examens de fin d’année. En revanche, un membre de l’encadrement a déjà été interpellé. Il s’agit de K. A. Guèye, agent municipal détaché au lycée Blaise Diagne et chargé de la reprographie des sujets.



Selon Le Quotidien du Groupe Futurs Médias (GFM), il serait à l’origine de la fuite des épreuves. Placé en garde à vue, il pourrait être suivi par d’autres arrestations dans les prochains jours.



Face à ce scandale qui ébranle la crédibilité des examens scolaires, l’Inspection d’académie a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. L’enquête se poursuit au commissariat de la Médina, et de nouveaux arrestations sont attendus.