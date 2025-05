L’ancien ministre Moustapha Diop écroué : son dossier alourdi par des chefs d'inculpation accablants

L’ancien ministre du Développement industriel et des PME-PMI, Moustapha Diop, a passé sa première nuit en prison jeudi après avoir été placé sous mandat de dépôt par la Haute Cour de Justice. Alors qu’il pensait répondre uniquement d’un détournement de 930 millions FCFA, une somme couverte selon lui par la caution du patron de Sokamousse, son dossier s’est alourdi de multiples chefs d’accusation.



Selon des sources de L’Observateur présentes à l’audience, l’ancien ministre, visiblement stupéfait, a vu les charges s’accumuler contre lui. Inculpé pour association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux, détournement de deniers publics, escroquerie et blanchiment de capitaux, il n’a pas bénéficié de la liberté sous caution, contrairement au patron de Sokamousse, qui avait versé 930 millions FCFA.



Malgré une défense acharnée menée par ses avocats, Me Omar Youm, Me Boubacar Cissé et d’autres, Moustapha Diop n’a pas convaincu les magistrats. Le maire de Louga a contesté les accusations en produisant des documents, mais la gravité des charges a conduit à son incarcération.



L’instruction se poursuit.