Sénégal : la marche contre l'homosexualité de ce vendredi autorisée

La marche pacifique du mouvement «Rappel à l’Ordre», qui regroupe plusieurs organisations de défense des valeurs traditionnelles et religieuses dont Jamra et de la société civile, a été autorisée par le Préfet de Dakar. La manifestation aura lieu ce vendredi, après la prière de 14 heures, et partira du rond-point de Ngor pour se diriger vers le rond-point Casino, non loin de l'immeuble où résidait un homosexuel de nationalité française



Les organisateurs ont assuré que le rassemblement se déroulera dans le calme et ont appelé à une mobilisation massive.



Selon l’activiste Abdou Karim Gueye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, cette manifestation a pour objectif d':« Exiger de l’autorité qu’elle respecte sa parole électorale en criminalisant l’homosexualité ».