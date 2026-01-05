Est de la RDC: les autorités présentent 15 militaires rwandais arrêtés sur le territoire congolais

En République démocratique du Congo, les autorités affirment détenir de nouveaux éléments attestant de la présence de l’armée rwandaise dans l’est du pays, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, aux côtés des rebelles de l'AFC/M23. Ce samedi 3 janvier, les forces armées congolaises ont présenté à la presse quinze soldats rwandais liés à la rébellion, arrêtés sur différentes lignes de front. Le groupe comprend également des civils de nationalité étrangère. Une démonstration alors que, sur le terrain, les affrontements se poursuivent. En dépit des initiatives diplomatiques engagées et de la signature récente d’accords censés ouvrir la voie à une désescalade, les armes continuent de parler autour de la ville stratégique d’Uvira.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">