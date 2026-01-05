Est de la RDC: les autorités présentent 15 militaires rwandais arrêtés sur le territoire congolais

Crânes rasés et vêtus de tuniques jaunes et rouges de prisonniers, les détenus ont été présentés aux médias. Le lieutenant–colonel Mak Hazukay, le numéro deux du service de communication de l’armée congolaise s'est montré inflexible : « Le Rwanda maintient jusqu'à aujourd'hui son armée sur le territoire congolais. L'occupation jusqu'à aujourd'hui d'Uvira, se trouvant très loin de ses frontières, prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. »
Le box de militaires rwandais présentés est coiffé par un major et un capitaine. Ils sont tous, selon Kinshasa, des officiers de renseignement. Ces derniers ont été interpellés dans les environs de Goma, tandis que d’autres soldats de grade inférieur ont été capturés par l’armée congolaise dans le Sud-Kivu.
Des civils également arrêtés
Des civils ont également été arrêtés. Un ressortissant burundais à Kinshasa, trois autres de même nationalité interpellés à Uvira, un Ougandais dans le Nord-Kivu ainsi que trois Tanzaniens. Ils sont poursuivis pour terrorisme, apologie du terrorisme ou encore espionnage : « Il est observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les Red-Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit », poursuit le militaire.
Ce n'est pas la première fois que Kinshasa présente des soldats rwandais arrêtés. À chaque occasion, Kigali rejette les accusations. Les autorités rwandaises ne reconnaissent que ce qu’elles qualifient de « mesures défensives » pour se protéger contre des rebelles hutus FDLR et d'autres forces hostiles.
