9eme édition internationale de récital de Coran : le vainqueur empochera 30 millions CFA et un billet pour la Mecque en jeux

La Fondation Sénico organise la neuvième édition de sa grande finale internationale de récital de Coran les 27 et 28 février 2026 à l’Institut islamique de Dakar. Le grand vainqueur de la catégorie nationale recevra une prime de « 30 millions de FCFA et un billet pour la Mecque », tandis que le lauréat de la finale internationale empochera « 20 millions de FCFA. »



Au niveau international 'événement mettra en compétition 16 candidats, dont le représentant du Sénégal, avec une dotation de « 20 millions de francs CFA » pour le premier prix, « 10 millions FCFA » pour le deuxième et « 5 millions FCFA » pour le troisième.



La cérémonie de remise des trophées se tiendra le dimanche 1er mars 2026 au Grand Théâtre National de Dakar, sous la présidence du Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Cet événement, qui réunit 545 inscrits au départ, se déroulera en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des Khalifes généraux des différentes confréries du Sénégal.