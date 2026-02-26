L'ONU Sénégal lance l'atelier « Horizon Scanning 2026 » pour anticiper les défis du développement durable

Le Système des Nations Unies au Sénégal a tenu, ce jeudi 26 février 2026, l'atelier « Horizon Scanning Sénégal 2026 ». Cette rencontre stratégique vise à renforcer la capacité collective des agences onusiennes à anticiper les évolutions économiques, sociales, climatiques et de gouvernance susceptible d'impacter la mise en œuvre du Plan Cadre de Coopération (2024-2028) ainsi que la vision nationale « Sénégal 2050 ».



L'événement, ouvert par la Cheffe de Bureau du Coordonnateur Résident, a permis de présenter les résultats d'une enquête en ligne identifiant les tendances et signaux émergents de ces dernières semaines. Des travaux de groupe ont ensuite été organisés pour analyser les principaux risques, les opportunités et les leviers d'action prioritaires à intégrer dans les prochaines étapes de la coopération internationale au Sénégal.



La session s'est achevée par une restitution en plénière destinée à harmoniser les perspectives des différents acteurs. Cette étape a abouti à des recommandations concrètes et opérationnelles pour orienter l'action du Système des Nations Unies, afin de mieux répondre aux futurs enjeux régionaux et nationaux.