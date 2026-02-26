Seydi Gassama dénonce le déplacement de Macky Sall au Burundi auprès du président de l'Union Africaine

Le secrétaire exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, s’est indigné de la présence de l’ancien président Macky Sall au Burundi pour une rencontre avec le chef de l’État Évariste Ndayishimiye, actuel président de l’Union Africaine. Dans une déclaration publique sur X, le défenseur des droits de l’homme a fustigé cette visite diplomatique, l’opposant à la situation des victimes de son régime qui ne disposent pas des mêmes moyens de déplacement.
Seydi Gassama e a affirmé que malgré l’impossibilité pour ces victimes de voyager, leurs voix seront portées et entendues par l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette sortie intervient alors que l’ancien chef de l’État sénégalais poursuit ses activités à l’échelle continentale après son départ du pouvoir.
« L'ancien PR Macky Sall se trouve au Burundi pour rencontrer le Président Ndayishimiye, Président de l'Union Africaine. Les victimes de son régime n'ont pas les moyens de faire le tour du monde mais leurs voix seront entendues par tous les États membres de l'ONU », a-t-il publié.
L'ancien PR @Macky_Sall se trouve au Burundi pour rencontrer le Président Ndayishimiye, Président de l'Union Africaine. Les victimes de son régime n'ont pas les moyens de faire le tour du monde mais leurs voix seront entendues par tous les États membres de l'ONU
