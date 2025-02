Est de la RDC: les combattants de l'AFC/M23 continuent d'avancer dans le Sud-Kivu, scènes de pillages à Uvira

Après avoir quitté Kamanyola, les combattants de l’AFC/M23 sont arrivés, mardi 18 février, à Luvungi, sur la route nationale n°5, à seulement quinze kilomètres de leur point de départ. Avant leur arrivée, des scènes de pillage ont été signalées.



L’inquiétude gagne désormais les localités plus au sud, notamment à Sange et Kiliba, sur la route qui mène à Uvira, l’autre grande agglomération du Sud-Kivu, située sur les rives du lac Tanganyika.



Des tirs et pillages à Uvira

À Uvira même, des tirs se sont poursuivis ce mercredi matin. Selon des témoignages sur place, des pillages ont eu lieu, impliquant des hommes armés, parmi lesquels des milices locales et certains militaires. La situation reste très tendue dans cette ville enclavée entre les collines et le lac Tanganyika.



Ce mercredi matin, certains habitants ont rejoint les ports d’Uvira, essayant de quitter l’agglomération par bateau en direction de Kalemie, chef-lieu de la province de Tanganyika. Pour l’heure, les combattants de l’AFC/M23 n’ont pas encore atteint Uvira, mais l’incertitude continue de régner dans cette région de RDC.