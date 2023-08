Et l’enfant le plus riche du monde est...

La princesse Charlotte est l’enfant la plus riche du monde avec un patrimoine, potentiel et fictif, estimé à 3,6 milliards de livres sterling, soit 4,2 milliards d’euros, selon une étude menée par l’entreprise de jouets “Electric Ride on Cars”. Une immense fortune qui dépasse même celle de son grand frère, le prince George, futur prétendant au trône. Mais comment cela s’explique-t-il?

La richesse de la petite fille de huit ans n’est pas uniquement le résultat de ses titres, mais est aussi liée à l’influence de sa mère, Kate Middleton, dans l’industrie de la mode, comme le révèle Vanity Fair. En effet, le classement se base sur plusieurs critères, dont l’image des enfants, leur style vestimentaire, leur héritage financier potentiel ou encore leur futur impact sur l’économie.

Influenceuse

Ce n’est pas un secret, les choix vestimentaires et cosmétiques de la famille royale influencent le monde entier, entraînant des répercussions sur le chiffre d’affaires des marques. Et cet “effet Kate Middleton” a un impact considérable sur les tendances de la mode, comme le détaillent les auteurs de l’étude, engendrant notamment des ruptures de stock. Un phénomène que l’on observait également avec le prince George, mais la tenue vestimentaire stricte qu’il doit dorénavant adopter a quelque peu réduit sa liberté de choix. Et c’est aujourd'hui la princesse Charlotte qui endosse ce rôle d’“influenceuse” comme sa maman.