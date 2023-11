Et l’homme le plus sexy du monde en 2023 est...

Patrick Dempsey, alias Derek Shepherd dans la série médicale “Grey’s Anatomy”, a été désigné comme “l’homme vivant le plus sexy de 2023" par le magazine américain People. “Enfin!”, a réagi l’acteur sur le ton de l’humour, avant de déclarer: “J’ai été complètement choqué, puis ça m’a franchement fait rire, j’ai cru à une plaisanterie. J’ai toujours été la demoiselle d’honneur dans la vie, jamais la mariée. Je n’avais jamais ne serait-ce qu’imaginé me retrouver un jour dans cette posture, donc mon ego va très bien.”



“Je suis ravi que ça arrive maintenant. Bien évidemment, c'est agréable cette reconnaissance, et ça flatte mon ego, mais ça me permet surtout d’avoir une visibilité nécessaire pour faire quelque chose de positif”, a-t-il ajouté dans les colonnes du magazine People. Le comédien est particulièrement engagé dans la recherche médicale. Il a notamment fondé le Dempsey Center, un centre pour les malades du cancer et leur famille.