Etat d'urgence- Couvre feu : des dérogations seront appliquées aux journalistes (ministre)

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a annonce lundi soir que des dérogations seront appliquées aux journalistes suite à l'annonce de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu, décrété par le président de la République, Macky Sall.



Dans ce sens, une rencontre entre le ministre et les patrons de presse, est prévue ce mardi, informe la Rfm. En effet, le chef de l’Etat a décrété lundi soir, l’état d’urgence suivi d'un couvre feu pour limiter la propagation du coronavirus qui a fait en moins d'un mois, 79 cas confirmés dont 8 guéris et 1561 cas contacts suivis actuellement.



Ainsi, un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin sera appliqué dès ce mardi pour limiter les déplacements. Au besoin, une limitation ou une interdiction des voyages de région à région et du transport inter-urbain, sera appliquée.