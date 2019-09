Etats-Unis: Condamné à perpétuité, le fugitif Samba Ndiaye livré à la France

Condamné à perpétuité en 2002 pour enlèvement et tentative de meurtre, Samba Ndiaye, un Franco-sénégalais a été extradé des aux États-Unis vers la France.



« Libération » dans sa parution de ce mercredi 25 septembre 2019, informe que Ndiaye vivait aux Etats-Unis sous une fausse identité après avoir été condamné à perpétuité en 2002 en France.



Âgé de 42 ans, il a été arrêté en mai à New York après que des informations fournies par la police française ont établi qu'il était l'homme identifié aux États-Unis comme Mohamed Fall de nationalité mauritanienne.



Le journal indique qu’il avait été condamné, sous son vrai nom, par contumace en France à la perpétuité en décembre 2002 pour enlèvement, séquestration accompagnée de torture et tentative de meurtre sur un homme, cinq (5) ans plus tôt, à Marseille.



Il a été identifié suite à des analyses d'empreintes digitales et de photographies qui ont confirmé les soupçons. Arrêté à Manhattan, le fugitif a été finalement ramené mardi dernier en France par un vol spécial et remis aux autorités françaises, informe des sources policières.