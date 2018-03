Etats-Unis : Un jeune noir de 22 ans arrosé de 20 balles par la police qui a confondu son portable avec une arme

Nikolas Cruz killed 17, wounded 17, & then police calmly arrested him.



Mark Anthony Conditt killed 2, injured 5, & then blew himself up before he could be arrested.



Stephon Clark held a cellphone in his backyard, police thought he was holding a gun, & then shot him 20 times.

— Black Lives Matter (@usblm) 21 mars 2018

And they were chasing down a vandalism suspect. That’s it. Vandalism! Not mass murder. Somebody was smashing car windows with a “tool bar.” The cops weren’t even in their cars. #StephonClark https://t.co/snZDGrKHEu

— WAKANDA MADE A BILLION DOLLARS SYKES (@iamwandasykes) 21 mars 2018

20 times.



After first saying #StephonClark had a gun, then changing it to a crowbar, then admitting he just had a cell phone, we now learn that the Sacramento Police shot this man 20 times in his own backyard.



But Dylann Roof was apprehended peacefully & given a Value Meal. pic.twitter.com/kvIZHQjoNL

— Shaun King (@ShaunKing) 21 mars 2018

*Nicolas Cruz (le tireur de Parkland) a tué 17 personnes mais a été arrêté calmement. Stephon Clark avait un portable dans on jardin (...) et s'est fait tiré dessus 20 fois".*"La police poursuivait une personne suspectée de vandalisme. C'est tout. Pas une tueur de masse"*"20 fois. (...) la police de Sacramento lui a tiré dessus 20 fois dans son propre jardin. Mais Dylann Roof (auteur de la fusillade de l'église de Charleston en 2015) a été arrêté dans le calme et s'est vu offrir un repas chez Burger King gratuit"Par Huffingtonpost.fr