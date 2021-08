Etats-Unis : accusé de harcèlement sexuel, Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, démissionne

Le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé mardi 10 août sa démission.



« Etant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer », a déclaré M. Cuomo, qui a aussi présenté ses « profondes excuses ».



Jeudi, une des onze femmes citées dans une enquête indépendante accusant M. Cuomo de harcèlement sexuel avait déposé plainte. Cette assistante de l’équipe d’Andrew Cuomo a déploré plusieurs gestes inappropriés et indécents depuis la fin de 2019 de la part du gouverneur, comme « des accolades rapprochées et intimes ».



Elle l’accuse aussi de lui avoir « attrapé les fesses » plusieurs fois, lors d’embrassades ou lors d’un selfie, et, à une reprise en novembre 2020, à la résidence officielle du gouverneur, à Albany, d’avoir passé « sa main sous [s]on chemisier et de lui avoir touché le sein ».



De nombreux alliés démocrates, jusqu’au président Joe Biden, avaient appelé Andrew Cuomo à démissionner.