Etats-Unis: baisse record de la pauvreté à un an des Présidentielles

A un an de l'élection présidentielle, les Etats-Unis enregistrent un taux de pauvreté en baisse. Il est tombé à son plus bas niveau depuis 2007 si l’on en croit les derniers chiffres du Bureau du recensement américain. Mais des difficultés demeurent. Le pourcentage d’Américains sans assurance maladie a notamment augmenté.



Près de 12% de la population, soit près de 39 millions d’Américains sont touchés par la pauvreté. C’est un million et demi de moins qu’en 2017. Avec de fortes disparités, entre Noirs, Asiastiques, Hispaniques et Blancs. La solide croissance qui dure depuis près de 10 ans et le plein emploi y sont pour beaucoup.



Pas de baisse au sud



Seul le sud du pays n’enregistre pas de baisse. Son taux de pauvreté s’établit à 13,5%. À l’opposé, le nord-est et le centre des États-Unis affichent les taux de pauvreté les plus faibles, autour de 10%.



Si la pauvreté a été réduite, des difficultés demeurent du côté de la santé : 29 millions de personnes n’ont toujours, pas de couverture maladie, en dépit de la réforme Obama, une loi que le président Trump n'a cessé de torpiller, depuis son arrivée au pouvoir.



Au coeur de la prochaine présidentielle



Et pourtant, cette question de la santé sera au cœur, de la prochaine présidentielle. Les conseillers de Donald Trump travaillent sur une nouvelle loi. Avec pour objectif, le renforcement des prestations de santé, et une baisse du prix des médicaments.



