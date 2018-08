Etats-Unis: budget record pour le Pentagone

Pour signer ce budget militaire record, Donald Trump a soigné la mise en scène. « Tous les jours, l’armée se bat pour nous. Aujourd’hui nous nous battons pour vous », lance le président américain aux soldats de la base de Fort Drum dans l’Etat de New York, au pied d’une immense bannière étoilée.



Pour 2019, Donald Trump fait passer le budget de l’armée américaine à 716 milliards de dollars soit 7% d’augmentation par rapport à 2018. A titre de comparaison, c’est près du double des dépenses annuelles totales de l’Etat français.



« Car notre survie et la survie de notre liberté dépendent de la puissance de notre armée, poursuit le président américain. Et aucun ennemi sur terre ne peut égaler la puissance, les compétences et le courage de l’armée américaine. »



Sur ces 716 milliards, 69 seront consacrés aux opérations extérieures, avec une légère augmentation des salaires (+2,6%). Ce budget 2019 nécessitera en outre une rallonge pour la nouvelle et sixième branche de l’armée américaine, voulue par Donald Trump : la force de l’espace.