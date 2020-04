Etats-Unis: en plus des 7 Sénégalais morts, deux autres sont sous assistance respiratoire

Sept (7) Sénégalais sont décédés de covid-19 aux Etats-Unis. Deux (2) autres sont actuellement sous assistance respiratoire. L’annonce a été faite par le président de l’Association des Sénégalais d’Amérique, Sodio Yaya Barry.



« Le bilan est lourd, il faut le dire parce que nous avons perdu 7 Sénégalais qui vivaient à New York et y a deux autres dont leur état est très critique », a informé M. Barry qui, dit-il, fait l’état de la situation avec un cœur meurtri.



Il renseigne que 15 autres Sénégalais ont été testés positifs au covid-19. Sodio Yaya Barry rassure toutefois que lui et ses camardes travaillent d’arrache-pied pour venir en aide aux familles éplorées.



Au moins 39 Sénégalais ont péri entre l’Europe et les États-Unis, a révélé dans la soirée de jeudi 10 avril, l’ONG Horizons Sans Frontières.