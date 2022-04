États-Unis: l'exécution de Melissa Lucio, mère américaine condamnée à mort, suspendue (avocats)

Une cour d'appel texane a suspendu lundi 25 avril l'exécution prévue mercredi de Melissa Lucio, mère américaine condamnée à mort pour le meurtre de sa fille au terme d'un procès controversé, ont annoncé ses avocats. Un autre tribunal du Texas devra examiner de « nouvelles preuves de son innocence », ont-ils précisé dans un communiqué. « Je suis reconnaissante à la cour de m'avoir donné la chance de vivre et de prouver mon innocence » et « d'avoir plus de jours pour être une mère pour mes enfants et une grand-mère pour mes petits-enfants », a déclaré Melissa Lucio.