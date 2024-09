États-Unis: quatre morts après des tirs dans un lycée de l'État de Géorgie

Quatre personnes sont décédées et neuf ont été blessées lors de tirs dans un lycée de l'État américain de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, ont annoncé mercredi 4 septembre les autorités locales. « Quatre morts. Neuf personnes en plus ont été envoyées dans divers hôpitaux avec des blessures. Le suspect est en détention et vivant », ont-elles déclaré dans une publication sur les réseaux sociaux. De nombreux véhicules de secours et un important dispositif policier ont été dépêchés sur place, au lycée Apalachee de la ville de Winder, à quelque 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta.

RFI

