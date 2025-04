[100 jours de Trump] Fin du MCC: l’Afrique perd encore plus de financements américains

Les ouvriers s’activent encore sur le grand échangeur de Koumassi à Abidjan. Une infrastructure financée par le MCC dans le cadre du programme pour la Côte d’Ivoire : 537 millions de dollars au total. Notamment pour la réhabilitation du boulevard du Port. Des années qu’elle était en projet, ce sont les financements américains qui ont permis cela, explique Marie-Viviane Ado Gossan-Coulibaly, directrice du MCA Côte d’Ivoire, l’entité responsable de la mise en œuvre du programme. « C’est une voie qui est clé dans l’économie ivoirienne parce que tous les produits passent donc par cette voie-là pour être exportés ou même importés. Aussi, beaucoup d’industries y sont installées, dans la cimenterie, dans le café, dans le cacao. Et la réhabilitation d’un tel boulevard a un impact important dans les performances de toutes ces industries-là. »



Le Malawi privé de financements pour ses routes

Au Malawi, c’est un financement de 350 millions de dollars qui disparaît. Il devait servir à la construction de routes à travers tout le pays. Jacob Hara, le ministre des Transports, l’a confirmé : projet reporté après, dit-il, « le brusque changement de politique américain. » La nouvelle doctrine de rationalisation des dépenses publiques à l’international a encore frappé. Pour Ibrahim Amadou Louché, économiste nigérien, les conséquences vont au-delà des frontières africaines : « Le risque, c’est que ça accentue des désordres qui sont déjà très présents dans ces zones qui, par ricochet, finissent par atteindre les pays développés sous divers canaux, notamment par la migration ou par tout un tas de vecteurs. Il serait souhaitable que les autorités américaines reconsidèrent leur position pour essayer de reprendre ces aides. »



« Des perspectives sombres »

Les États-Unis ont mis fin à l'USAID, l’Agence américaine pour le développement : 16 milliards de dollars d’aide par an pour l’Afrique subsaharienne. Dans une moindre mesure, la France et le Royaume-Uni ont aussi raboté leurs aides au développement. Cela commence à faire beaucoup de financements qui manqueront aux États africains. « Il y a du ressentiment. Les organismes internationaux emploient aussi de la main-d’œuvre locale. Il y a des emplois directs et indirects, témoigne Ibrahim Amadou Louché. Moi, personnellement, pour ma part, j’ai des connaissances qui s’apprêtent maintenant à rentrer au pays, et c’est beaucoup d’interrogations effectivement, par rapport à leur avenir. Les perspectives deviennent de plus en plus sombres. »



L’alternative pour ces pays serait de se tourner davantage vers la Chine pour trouver des financements. Mais Pékin est sur un modèle différent, misant sur des investissements avec contrepartie. Ce qui participe à l’endettement des pays. Assez loin des dons sans remboursement du MCC.