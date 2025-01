États-Unis : un Sénégalais recherché après une fusillade mortelle à Zachary

Alex, un compatriote de 32 ans, risque de voir tous ses rêves anéantis dans le pays de l'Oncle Sam. En effet, il est recherché pour avoir tué un citoyen américain. Actuellement, le bureau du shérif d'East Baton Rouge cherche un Sénégalais en lien avec une fusillade mortelle survenue à Zachary le jeudi 2 janvier. Les autorités ont indiqué que la victime de la fusillade, identifiée comme Jeremy Wright, 34 ans, a été transportée dans un état critique à l'hôpital où il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Un mandat d'arrêt a été émis contre Alex pour meurtre au deuxième degré et possession illégale d'arme à feu. Selon les déclarations des témoins, Wright aidait une parente et son petit-ami, le Sénégalais, à déménager, rapporte Les Echos.



D'après les enquêteurs qui se sont confiés aux médias, le compatriote aurait accusé Jeremy Wright d'avoir volé sa drogue, ce qui aurait entraîné une altercation au cours de laquelle le Sénégalais aurait tiré sur Wright à plusieurs reprises. Un numéro de téléphone a été mis à disposition pour permettre à toute personne détenant des informations sur la localisation du Sénégalais de les communiquer de manière anonyme.