Etats-Unis: un petit avion s'écrase contre un parc de maisons mobiles, plusieurs morts

"Je peux confirmer qu'il y a plusieurs morts, à la fois dans l'appareil et à l'intérieur des maisons mobiles", a déclaré le chef des pompiers dans le secteur, Scott Ehlers, lors d'une conférence de presse.L'accident s'est produit à 19H00 locales (00H00 GMT vendredi), peu de temps après qu'un aéroport voisin eut reçu un message d'alerte concernant un avion en difficulté, a précisé M. Ehlers.Les pompiers se sont rapidement rendus dans le vaste parc de maisons mobiles de Bayside Waters et ont pu éteindre les incendies causés par la chute de l'appareil.Au moins trois maisons ont été touchées par les flammes et une quatrième a reçu un impact direct de l'avion, selon le chef des pompiers. Les habitants des autres maisons ont pu quitter sains et saufs leur logement.Le petit avion était un appareil monomoteur de type Beechcraft Bonanza V35, ont rapporté les médias locaux, citant la FAA, l'agence fédérale chargée de la réglementation aérienne aux Etats-Unis. Le pilote aurait signalé une panne de moteur avant l'accident, selon cette même source.