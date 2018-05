Etats-Unis: une fusillade dans un lycée au Texas fait plusieurs morts

Selon le shérif local, la fusillade perpétrée ce vendredi matin dans un lycée de Santa Fe pourrait avoir fait entre huit et dix morts. «On me dit que la majorité sont probablement des étudiants», a indiqué Ed Gonzalez. Le tireur était un élève du lycée, a-t-il par ailleurs rapporté.



Les forces de l'ordre étaient à la recherche d'engins explosifs sur la scène du carnage. C'est «toujours quelque chose que l'on prend en considération dans ce genre de situations», a fait savoir le shérif.



La fusillade a éclaté avant 8 heures du matin, à l'heure où débutent les cours. «Il y avait quelqu'un qui marchait, armé d'un fusil, et qui a commencé à tirer, et il y a eu cette fille qui a été touchée à la jambe», a raconté un témoin à la chaîne de télévision locale KTKR. Les élèves se sont alors échappés de l'établissement dans un mouvement de panique, a-t-elle rapporté.



En préalable d'un discours sur la réforme pénitentiaire, Donald Trump a dénoncé depuis la Maison Blanche une «attaque horrible». «Cela dure depuis trop longtemps dans notre pays», a déploré le président américain, assurant que son administration était déterminée à faire «tout ce qui est en son pouvoir» pour protéger les étudiants et s'assurer que «ceux qui représentent une menace pour eux-mêmes et pour les autres» ne puissent détenir d'armes.



Selon Everytown for Gun Safety, une organisation qui lutte contre la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis, il y a environ une fusillade chaque semaine en milieu scolaire dans le pays. La plupart d'entre elles ne font d'ailleurs pas les gros titres de la presse nationale, compte tenu de leur banalité.