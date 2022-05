États-Unis: une fusillade dans une école du Texas fait au moins 21 morts, dont des enfants

Le suspect, un jeune homme âgé de 18 ans, a tué 19 enfants et deux adultes, « d'une façon atroce et insensée » dans la ville d'Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott lors d'une conférence de presse. Plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés.



Le tireur présumé, identifié comme Salvador Ramos, est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio. Il aurait d'abord tiré sur sa grand-mère, avant de se rendre à l'école et « d'abandonner sa voiture » pour entrer dans le bâtiment avec « une arme de poing » et peut-être « un fusil », selon le gouverneur.



La fusillade s'est produite à l'école primaire Robb, qui accueille 600 enfants âgés de 5 à 11 ans à Uvalde. Cette attaque constitue l'une des pires dans une école depuis des années. La police étudie le passif du jeune homme et ses traces numériques pour trouver son motif, qui reste pour l'instant un mystère.



« Le ministère de la sécurité publique participe à l’enquête, qui pour le moment nous porte à croire que le suspect a agi seul pour commettre cet acte de haine, a expliqué la police d'Uvalde lors d'une conférence de presse. Les familles ont été prévenues, et nous leur portons assistance, comme le district le doit. Pour ce qui est du reste, des mesures de sécurité ont été prises dans toute notre ville, et de nombreux membres des forces de l’ordre font en sorte que les élèves sortent de l’école en toute sécurité. Nos prières, et nous l’espérons les vôtres, vont à toutes les familles. »



Les forces de l'ordre, épaulées par les gardes frontières présents en nombres dans cette région frontalière a 1h de route du Mexique ont bouclé la zone, rapporte notre correspondant à Houston, Thomas Harms. Au Texas, les gens sont sous le choc. La communauté d’Uvalde est principalement rurale, forte de près de 16 000 habitant et composée à 78 % d’hispaniques.



Je suis écoeuré et fatigué », a-t-il ajouté. « Il est temps de transformer cette douleur en action pour chaque parent, pour chaque citoyen de ce pays », a-t-il lancé, dénonçant « ceux qui empêchent ou repoussent ou bloquent des lois de bon sens sur les armes à feu ».

Un sujet que Joe Biden connaît bien. En 2012, après la tuerie de Sandy Hook, c’est à lui alors vice-président que Barack Obama avait confié la mission de réformer l’accès aux armes aux États Unis. Une mission qui s’est soldée par un échec. En dix ans, les États-Unis ont connu 3500 tueries de masse selon le site Gun Violence Archive qui les recense dont 900 en milieu scolaire. Dix ans après Sandy Hook, Joe Biden devenu président, se retrouve donc à lancer les mêmes appels à confronter le lobby des armes.



La Maison Blanche a par ailleurs ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour « honorer les victimes » d'Uvalde. « Trop, c'est trop », s'est emportée la vice-présidente Kamala Harris. « Nos coeurs continuent d'être brisés », a-t-elle déclaré. « Nous devons trouver le courage d'agir », a-t-elle ajouté à l'adresse du Congrès, impuissant à légiférer malgré les tragédies.



L'indignation de Chris Murphy

Forte émotion aussi au Capitole, rapporte notre correspondant David Thomson. « Qu’est ce qu’on fait maintenant, qu’est ce qu’on fait maintenant ? a demandé le sénateur Chris Murphy à ses collègues. Il y a plus de tuerie de masse dans ce pays dit il que de jour dans l’année. » Chris Murphy est sénateur du Connecticut, l’État où se trouve l’école de Sandy Hook où 28 personnes dont 20 enfants avaient été tués en 2012. « Nous avons maintenant un nouveau Sandy Hook », a déploré le sénateur qui a demandé les larmes aux yeux plus de contrôle sur les armes a feu aux États-Unis.



Ce n'est pas inévitable, ce n'est pas par manque de chance si ces enfants sont morts... nulle part ailleurs les enfants vont à l'école en pensant qu'ils pourraient être tués !



Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a dit être horrifié mais a tout de suite précisé que selon lui le contrôle des armes n'est pas la solution. Il prône plus de policiers armés notamment dans les écoles. Plusieurs élus démocrates du Texas ont par ailleurs appelé a des veillées en mémoires des jeunes victimes.