Éthiopie: dans un village du Tigré, la résurgence de l'anthrax a fait au moins 4 morts et semé la peur

Ânes, bœufs, aurochs, se promènent encore librement dans le village. Pourtant c’est d’eux qu’est venu le danger. Abratu Aynalem raconte comment l’anthrax est arrivé dans le village et a tué son frère. « Une vache est morte. Pour aider son propriétaire pauvre, huit familles ont racheté la carcasse… Mon frère est tombé malade trois jours après en avoir mangé. Il a développé des lésions cutanées noires dans le cou et sur le torse. Ensuite, il a perdu la parole, puis la vue. C’était terrifiant. On l’a amené jusqu’au grand hôpital de la capitale, mais il est mort le lendemain. »



Pour enrayer l’épidémie, des experts ont donné des médicaments à une soixantaine de cas contact. Et tous les animaux du village ont été vaccinés.



« Tout le monde a encore peur que la maladie revienne »

Mana Yusu est une voisine. Malgré les mesures, elle craint le retour de l’anthrax. « J’ai vu un malade avec une lésion noire sous l’aisselle, explique-t-elle. C’est la première fois que je voyais ça… Tout le monde a encore peur que la maladie revienne et que ce soient nous les malades. Mais avec les familles touchées, c’est revenu comme avant. Nous mangeons de nouveau ensemble. Ce sont nos frères… »



La zone où l’animal infecté avait été découpé a été brûlée. Ensuite tout a été enterré. Désormais, les habitants ont décidé de changer leurs traditions, pour sauver leurs vies. Abraha Kidu souligne : « On nous a dit de ne jamais manger d’animal non-vacciné. Donc, nous avons retenu la leçon. Et dès qu’un animal sera malade, nous l’emmènerons chez le vétérinaire, à une heure de marche. »



Pour certains, en envoyant l’anthrax, c’est comme si le destin envoyait un nouveau fléau sur le Tigré 18 mois seulement après la fin de la guerre civile.