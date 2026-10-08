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Éthiopie: des troupes érythréennes se déploient dans le nord du Tigré

L’implication de l’Érythrée dans le conflit qui déchire l'Éthiopie depuis quinze jours est de plus en plus visible. D’après de nombreux observateurs, des soldats se déploient actuellement sur le territoire du Tigré, dans le nord éthiopien, dans plusieurs localités. Une présence qui fait craindre le retour d’une guerre à grande échelle entre Addis-Abeba et Asmara : les deux pays, à couteaux tirés, ont rompu leurs relations diplomatiques la semaine précédente.



Éthiopie: des troupes érythréennes se déploient dans le nord du Tigré
Des soldats en patrouille à Rama et autour de Sheraro, deux localités de l’extrême nord de l’Éthiopie situées tout près de l’Érythrée. D’autres encore à Fatsi, près de la ville d’Adigrat, à 40 kilomètres de la frontière : depuis quelques jours, les troupes de l’armée érythréenne prennent position dans plusieurs zones du territoire tigréen.
 
Depuis la reprise de la guerre, Addis-Abeba accuse Asmara de soutenir les rebelles de la Coalition pour la survie, dont le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).
 
« Un narratif fallacieux de légitime défense »
Sur X, le ministre érythréen de l’Information, Yemane Gebremeskel, a dénoncé « un narratif fallacieux de légitime défense » de la part du gouvernement éthiopien, pour justifier la « guerre d’agression » qu’il compte mener contre l’Érythrée.
 
Pour Getachew Temare, analyste politique basé aux États-Unis, le déploiement des troupes érythréennes est en fait « le plan B » d’Asmara qui, selon lui, « souhaitait initialement faire du Tigré une zone tampon sous contrôle des rebelles du TPLF, pour protéger sa frontière de l’armée fédérale [éthiopienne, NDLR] ».
 
Mais la contre-offensive des troupes éthiopiennes, lancée il y a 10 jours, a changé la donne : s'approchant de plus en plus de l'Érythrée, elles ont poussé Asmara à s’engager sur le terrain. Faisant craindre un basculement du conflit éthiopien en une guerre régionale.
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RFI

Jeudi 8 Octobre 2026 - 11:15


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