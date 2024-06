Euro 2024 : Espagne vs Italie, un duel pour la première place du groupe B

Il y aura déjà un air de finale ce jeudi (19h00 GMT) entre l’Italie, championne d’Europe en titre, et l’Espagne. Le vainqueur de ce duel, se qualifie directement pour les 8es de finale.



C’est l’un des matchs de poules les plus attendus. Cette confrontation entre deux des trois derniers vainqueurs de la compétition est un match à multiples enjeux. Leur 41e duel de l’histoire est une revanche après la victoire arrachée aux tirs au but de l’Italie en demi-finale de l’Euro il y a trois ans.



Les deux équipes se retrouvent en vainqueurs de leur premier match, mais pas de la même manière. Si la Roja a fait forte impression en battant 3-0 la Croatie, la Squadra Azzurra a eu du mal à s’imposer face à la modeste Albanie (2-1).



L’équipe qui l’emportera assurera sa place en huitièmes de finale, alors que celle qui s’inclinera sera sous pression pour son dernier match de poules. En cas de match nul, les deux formations feraient un pas vers la qualification, mais pourraient voir la Croatie ou l’Albanie revenir à un point.





Programme 2e journée



Mercredi 19 juin 2024



Groupe B



Croatie / Albanie 2-2



Jeudi 20 juin 2024



19h00 Espagne / Italie