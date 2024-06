Euro 2024 : l'Albanie fait craquer la Croatie et arrache un nul

La Croatie et l’Albanie s’affrontaient, ce mercredi 19 juin, pour leur deuxième match de l’Euro 2024 dans le groupe B. Les Croates défaits lors de leur premier match contre l’Espagne (3-0) étaient dans la quasi-obligation de s’imposer. Ils concèdent finalement le match nul (2-2) face à une vaillante équipe d’Albanie qui n’a jamais renoncé.



Avec ce match nul, Croates et Albanais sont au bord de l’élimination. La qualification pour les huitièmes de finale se jouera lors de la dernière journée. Victorieuses lors de la première journée, l’Espagne et l’Italie s’affrontent ce jeudi (19h00 GMT).