Euro 2024 : la Belgique de Lukaku en quête de qualification face à l’Ukraine

Le groupe E est complètement fou. Après deux journées, toutes les équipes comptent trois points et peuvent aussi bien se qualifier qu’être éliminées. Dans ce contexte, le choc entre l’Ukraine (4e, 3 pts) et la Belgique (2e, 3 pts) que l’on imaginait avant le début de la compétition comme une finale pour la première place de cette poule, revêt une importance encore plus capitale.



Entre les Ukrainiens, surpris au premier match par la Roumanie avant de redresser le tir face à la Slovaquie, et les Diables rouges, surpris lors de la première journée par la Slovaquie avant de se ressaisir face à la Roumanie, c’est un choc indécis qui se dessine, même si les Belges partent avec une longueur d’avance.



Les coéquipiers de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku sont en quête d’efficacité face à l’Ukraine ce mercredi (16h00 GMT) pour décrocher leur qualification et la première place du groupe E.



La Slovaquie (3e, 3 pts) et la Roumanie (1er, 3 pts) s’affrontent au même moment à Francfort. Face à la Slovaquie, l’actuel leader du groupe E a besoin d’une victoire pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale et espérer conserver la première place du groupe. En cas de nul, les Roumains seront au pire meilleurs troisièmes.



En revanche, en cas de défaite, c’est la Slovaquie qui poursuivrait l’aventure, tandis que le sort des Roumains serait en suspens.





Programme 3e journée



Groupe E



Mercredi 26 juin 2024



16h00 Slovaquie / Roumanie



16h00 Ukraine / Belgique