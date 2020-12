Europa League: les 32 équipes qualifiées pour les 16es de finale

La sixième et dernière journée de la phase de poules de Ligue Europa s'est achevée jeudi 10 décembre 2020. On connait donc tous les qualifiés pour le prochain tour, les seizièmes de finale. Voici la liste des 32 équipes:



Les premiers de groupes :



AS Roma

Arsenal

Bayer Leverkusen

Rangers

PSV Eindhoven

Napoli

Leicester

AC Milan

Villarreal

Tottenham

Dinamo Zagreb

Hoffenheim



Les seconds de groupes :



Young Boys de Berne

Mölde

Slavia Prague

Benfica Lisbonne

Granada

Real Sociedad

Braga

LOSC

Maccabi Tel-Aviv

Antwerp

Wolfsberger AC

Etoile Rouge de Belgrade



Les équipes de LdC reversées en C3 :



Têtes de série :



Shakhtar Donetsk

Ajax Amsterdam

FC Bruges

Manchester United



Non-têtes de série :



Dynamo Kiev

FK Krasnodar

Red Bull Salzbourg

Olympiakos