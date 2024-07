Évaluation de la qualité des analyses bactériologiques et parasitologiques : Pr Babacar Faye note une amélioration significative des laboratoires de santé

Dans le cadre d’un atelier de partage des résultats de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) des analyses bactériologiques et parasitologues, le Professeur Babacar Faye, chef de service parasitologie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, est revenu sur l’importance de cette évaluation. Selon lui, cette évaluation, réalisée pour la deuxième année consécutive, vise à identifier et à surmonter les défis rencontrés par les laboratoires d'analyses et les structures sanitaires.



Professeur Babacar Faye, chef de service parasitologie à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, affirme que cette évaluation permettrait de mieux cerner les difficultés des laboratoires et des centres hospitaliers : « On est à notre deuxième édition puisqu’en 2021, une première évaluation avait été faite et nous avons relevé quelques laboratoires qui avaient des difficultés », a-t-il rappelé, ce lundi, lors d’un atelier de partage des résultats de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) des analyses bactériologiques et parasitologues.



« Nous les avons accompagnés dans le cadre d’une formation post évaluation qui s’était déroulée pendant une semaine et cela a permis de relever le niveau, la qualité de ces laboratoires et nous l’avons senti quand on a effectué l’évaluation de cette année-ci », a-t-il ajouté.



Le chef de service parasitologie à la faculté de médecine de l’UCAD a également mis l’accent sur certaines difficultés que rencontrent certains laboratoires. « Un déficit de moyen en termes d’équipements, vous savez la biologie évolue très rapidement, les appareils et équipements utilisés évoluent d’une année à l’autre très rapidement et nous allons essayer de suivre cette évolution », a souligné le Professeur Faye.



Il a annoncé une amélioration des capacités afin de permettre aux laboratoires à répondre aux normes.

« Très souvent, ce n’est pas encore le cas, mais des actions seront menées régulièrement ; et avec la direction des laboratoires qui accompagnent beaucoup de ces structures sanitaires des équipements sont donnés à celles-ci, des efforts sont en train d’être fait pour permettre à ces laboratoires de répondre aux normes d’un laboratoire digne de ce nom », a affirmé Professeur Babacar Faye.



Selon lui, « l’évaluation de cette année a eu un bon qualitatif non-négligeable au niveau des structures de santé ».