Ross-Béthio : une jeune dame de 18 ans ébouillante son mari et sa coépouse pour «mettre fin à son mariage forcé»

A Thiédéme Peulh, dans la commune de Fandène (périphérie de Thiès), à environ 80 kilomètres à l'est de Dakar, une jeune dame âgée de 18 ans, Bineta Ba (18 ans), a été placée en garde à vue à la gendarmerie de Ross Béthio pour «blessures volontaires» sur son époux et sa coépouse. Selon les informations du quotidien Libération, la suspecte est accusée d’avoir ébouillanté les deux victimes.



Lors de son audition, Bineta Ba a soutenu qu’elle avait été donnée en mariage forcé comme deuxième épouse à A. Sow, il y a juste deux mois. Devant son refus d’honorer les engagements familiaux, elle aurait subi des violences et des sévices corporels à plusieurs reprises de la part de son «époux». Mais à chaque fois qu’elle rentrait chez elle, ses parents lui demandaient de retourner auprès de son mari.



Fatiguée de vivre le martyr, elle confie avoir ébouillanté son «mari» pour mettre fin au mariage forcé et aux sévices corporels subis. Bineta Ba soutient, cependant, que sa coépouse aurait été touchée involontairement par de l’eau chaude.



Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.