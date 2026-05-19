Oumar Osys Sow : «On nous annonce un probable ralliement de Abdoulaye Diouf Sarr à la Coalition Diomaye Président»

Le leader du mouvement OSYS et responsable de l’Alliance pour la République (APR, opposition), Oumar Osys Sow, a annoncé, ce mardi 19 mai, que l’ancien ministre Abdoulaye Diouf Sarr serait sur le point de rejoindre la coalition Diomaye Président, dans une publication sur les réseaux sociaux. Selon lui, cette réalité justifierait la diligence de la justice par rapport aux dossiers dans lesquels il serait impliqué. PressAfrik vous invite à lire sa déclaration In extenso.



Oumar Osys Sow:



«Le lundi 23 février 2026, les ministres Maître Moussa Bocar Thiam et Abdoulaye Diouf Sarr étaient attendus devant la Haute Cour de justice. Mais surprise : le dossier d’Abdoulaye Diouf Sarr n’a finalement pas été examiné, les pièces transmises ayant été jugées incomplètes.



Pendant ce temps, Moussa Bocar Thiam, porte-parole de l’APR, fait lui l’objet d’une procédure votée par l’Assemblée nationale. Et aujourd’hui, on nous annonce un probable ralliement d’Abdoulaye Diouf Sarr à la coalition Diomaye Président. Tout cela paraît quand même très troublant.



J’espère simplement que le président Bassirou Diomaye Faye n’est pas en train d’utiliser la justice comme moyen de pression pour pousser certains responsables de l’opposition à rejoindre sa coalition.



Au-delà des postes et des privilèges qui pourraient faire l’objet de marchandages politiques sous couvert de “dialogue”, les Sénégalais observent attentivement.



Chers camarades de l’opposition, n’ayez pas peur des menaces, du chantage à la prison ou des difficultés. Refusez toute forme de pression politique.



Le peuple regarde. Et l’Histoire retiendra chacun selon ses actes. Non au dialogue politique».

