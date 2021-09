Exercice illégal de la médecine : 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour Alexia et Ismaël Kanté

Alexia Kanté et son époux Ismaël ont été condamnés, ce lundi, à six mois de prison dont un mois ferme pour exercice illégal de la médecine. L’enquête de la Sûreté urbaine (Su) ayant conduit à leur placement sous mandat de dépôt, avait établi qu’Alexia Kanté, interpellée en même temps que son époux le 31 août dernier, n’avait fait aucune étude en médecine ou pratiques similaires. Tout au plus, elle tenait un salon de beauté dénommé «Amza beauty » installé à Cocody (Côte d’Ivoire). Malgré cela, elle pratiquait la rhinoplastie au fil, c’est-à-dire le remodelage du nez « avec l’acide hyaluronique » comme elle l’avait confessé lors son interrogatoire sous le régime de la garde à vue.



C’est le même acide qu’elle utilisait pour « l’augmentation et le remodelage des lèvres », « l’augmentation des seins » et « l’augmentation du fessier ». De ses aveux faits devant les policiers, Alexia Kanté proposait aussi à ses clientes des « injections amincissantes à base de café » en «brûlant la graisse du ventre, du dos… ».



Et les prix des « opérations » n'étaient pas donnés. La rhinoplastie au fil était facturée 420.000 Fcfa ; l’augmentation et le remodelage des lèvres entre 40 et 70.000 Fcfa ; le lifting au fil entre 100 et 150.000 Fcfa ; l’augmentation du fessier : 50.000 par injection avec deux injections au minimum pour chaque cliente ; les injections amincissantes à base de café : 25.000 Fcfa par « dose » avec un minimum de deux… ».