Exhumation de corps à Kolda : l’enquête tend vers une affaire de magie noire

L’enquête sur les séries d’exhumations de corps au cimetière musulman de Kolda avance à grand pas. Les trois (3) suspects qui ont été arrêtés dans l’affaire seront présentés ce lundi 27 mars au procureur. Ce, pour « profanation de sépulture et complicité de ce chef ».



Trois cadavres ont été sortis de leurs tombes entre le 16 et le 19 mars. « Libération », renseigne que les investigations menées par les enquêteurs ont permis de découvrir que l’un des mis en cause Amadou Diagne était hébergé par un certain Salif Baldé, se disant «tradipraticien » très versé dans les sciences occultes.



Identifié et cueilli chez lui, une perquisition des lieux a permis aux policiers de découvrir des cornes, talismans, bains mystiques... dans la chambre où il logeait.



Interrogé, Salif Baldé, colocataire de celui-ci a prétendu qu'Amadou Diagne serait malade et qu'il serait chargé de le soigner. Mais à en croire le journal « la vérité est qu'Amadou Diagne était un apprenti du sieur Baldé qui s'était spécialement déplacé à Kolda pour acquérir des connaissances en matière de magie noire ».



C’est à cet effet, que le profanateur devait, entre autres, fréquemment faire des incantations dans un cimetière en déterrant des cadavres. Une pratique qui sera découverte par les populations qui retrouvaient les corps de leurs proches abandonnés hors de leurs tombes.



L’enquête a révélé plusieurs indices graves et concordants laissent penser que le trio se livrait, en connaissance de cause, à la magie noire qui les pousse à des pratiques mystiques.