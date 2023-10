Expansion de l’hôpital Dalal Jamm : la construction de 10 salles d’opération équipées annoncée

L'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye est en phase de transformation et d'expansion, avec de nouveaux développements dans le domaine des soins de santé. Le directeur général de la structure, Moussa Sam Daff, a annoncé que les travaux de rénovation et d'expansion se déroulent conformément aux plans. La directrice générale des Etablissements de santé, Mme Fatou Mbaye Sylla, a récemment effectué une visite pour évaluer les progrès réalisés et les projets en cours.



L'hôpital prévoit d'étendre ses capacités chirurgicales, avec la mise en service de 10 salles opératoires, y compris une salle dédiée à la télémédecine, permettant ainsi d'améliorer les soins et l'accessibilité pour la population.



D’après Le Quotidien, l’accent est focalisé sur la mise en place de nouveaux services de pointe, tels que le centre de greffe de la moelle et de procréation médicalement assistée. Selon Mme Sylla, « ces ajouts révolutionnaires à l'hôpital Dalal Jamm permettront de fournir des soins spécialisés et de haute qualité sur place, éliminant ainsi le besoin pour les patients de voyager à l'étranger pour des traitements coûteux ».



L'initiative de modernisation de l'hôpital Dalal Jamm a été soutenue par le gouvernement avec un financement important alloué pour améliorer la qualité des soins de santé après la pandémie de Covid-19. Mme Sylla a souligné que cet investissement entre 80 et 100 millions de francs Cfa se traduira par une amélioration significative des installations de santé, faisant passer l'hôpital de niveau 3 à niveau 4, avec une promesse de services opérationnels complets d'ici décembre.



Outre ces nouvelles installations, la directrice générale a également examiné les progrès du centre de dialyse, qui devrait être opérationnel dans un avenir proche.