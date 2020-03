Expansion de son réseau africain : Air Sénégal ouvre Dakar-Accra-Lagos

Monsieur Sidy Gabar Fall, le premier secrétaire de l’Ambassade du Sénégal au Nigéria a salué « l’ouverture de cette ligne qui va renforcer davantage les relations économiques et l’intégration entre le Sénégal et le Nigéria ». Prochaine étape sur le réseau africain du transporteur national c’est le démarrage de la ligne Dakar-Niamey-Abuja. En priant pour que le Coronavirus ne vienne pas perturber les plans. D’ailleurs c’est à cause de cette pandémie que le directeur général de la compagnie et d’autres responsables n’ont pas fait le déplacement. Ils sont restés à Dakar pour suivre l’évolution de la maladie et les impacts sur le trafic d’Air Sénégal.